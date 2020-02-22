Градоначальнику курортной Затоки сообщили о подозрении и отстранили от должности
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думская.нет.
И.о. председателя Затоковского поселкового совета Вячеславу Бокию сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 5 ст. 191 и частью 1 ст. 366 УК Украины — "присвоение или растрата средств" и "служебный подлог".
Сегодня судья Киевского райсуда Одессы Юлия Федулеева избирает ему меру пресечения. В понедельник возможна сессия поссовета, на которой Бокия снимут с должности секретаря.
Суд отстранил Бокия от должности на два месяца. Решается вопрос о мере пресечения. Прокуратура потребовала отправить его в СИЗО.
Производство, о котором идет речь, открыто по факту растраты бюджетных средств в ходе реконструкции очистных сооружений микрорайона "Радужный". Договор подряда был заключен с компанией "Південьбудізол", которая должна была получить за работу 19 млн грн. В 2019 году ей перечислили 5,7 млн грн.
При этом, по данным следствия, реконструкция проводилась с внесением недостоверных сведений в акты выполненных работ - завышались объемы и цены. Денежные средства были переведены на счета фиктивных предприятий и в дальнейшем обналичены.
Отметим, что это далеко не единственное уголовное производство, в котором фигурируют должностные лица и депутаты Затоковского поссовета. Еще одно открыто по признакам части 3 ст. 364 УК - "злоупотребление властью или служебным положением" — и касается возможного незаконного отчуждения земель курортного поселка.
Вчера в рамках этого дела Белгород-Днестровский горрайонный суд наложил арест на 87 земельных участков общей площадью почти 7 га, расположенных на Вокзальной улице и бульваре Золотой Берег.
В прошлом году СБУ уличила руководство Затоки в вымогательстве взятки. Якобы Бокий, депутат поссовета Эдуард Кушнир и один из членов исполкома хотели получить от местного предпринимателя 87 тысяч долларов США за выделение трех земельных участков в курортной зоне.
20 декабря оперативники спецслужбы задержали при получении первой части взятки в размере 11 тысяч долларов Кушнира.
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