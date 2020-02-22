В Сумской области на взятке в 5 тысяч долларов задержали руководителя госпредприятия
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Правоохранителями разоблачена преступная деятельность руководителя государственного предприятия. За решение вопросов, входящих в сферу его компетенции, руководитель требовал от гражданина неправомерную выгоду.
По данному факту открыто уголовное производство, в рамках которого оперативники, следователи и военные прокуроры задокументировали факт вымогательства с гражданина 5 тысяч долларов США неправомерной выгоды. За эти средства чиновник обещал содействовать в беспрепятственном заключении договора аренды помещений, находящихся в управлении предприятия.
Во время получения определенной руководителем суммы его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Деньги, полученные в качестве неправомерной выгоды, были обнаружены во время проведения санкционированного обыска в служебном кабинете чиновника.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и в дальнейшем избрании меры пресечения.
Напомним, на Волыни задержан начальник отдела Нацполиции. Его подозревают в вымогательстве 3 тыс. долларов США неправомерной выгоды.
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