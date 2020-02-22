В Сумской области на взятке в 5 тысяч долларов задержали руководителя госпредприятия

В пятницу, 21 февраля, правоохранители задержали должностное лицо государственного предприятия во время получения неправомерной выгоды

Фото с сайта Нацполиции

В пятницу, 21 февраля, правоохранители задержали должностное лицо государственного предприятия во время получения неправомерной выгоды

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Правоохранителями разоблачена преступная деятельность руководителя государственного предприятия. За решение вопросов, входящих в сферу его компетенции, руководитель требовал от гражданина неправомерную выгоду.

По данному факту открыто уголовное производство, в рамках которого оперативники, следователи и военные прокуроры задокументировали факт вымогательства с гражданина 5 тысяч долларов США неправомерной выгоды. За эти средства чиновник обещал содействовать в беспрепятственном заключении договора аренды помещений, находящихся в управлении предприятия.

Во время получения определенной руководителем суммы его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Деньги, полученные в качестве неправомерной выгоды, были обнаружены во время проведения санкционированного обыска в служебном кабинете чиновника.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и в дальнейшем избрании меры пресечения.

Напомним, на Волыни задержан начальник отдела Нацполиции. Его подозревают в вымогательстве 3 тыс. долларов США неправомерной выгоды.