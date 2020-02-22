В Новых Санжарах имеются признаки дезинформации и паники, - советник Авакова

Правоохранители проверяют любую информацию о наличии в Новых Санжарах провокаторов

Правоохранители проверяют любую информацию о наличии в Новых Санжарах провокаторов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Полтавской области.

Сейчас правоохранители проводят комплекс мероприятий для того, чтобы определить роль каждого причастного к беспорядкам. Об этом сегодня, 22 февраля, заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко во время брифинга в Новых Санжарах.

"Мы физически устанавливаем каждое лицо, участвовавшее в разном качестве в беспорядках: кто подстрекал, кто непосредственно совершал действия с признаками уголовного преступления или правонарушения. Мы работаем с широким обменом информации и свидетельств. Потому и СБУ и НПУ проверяют всю информацию о наличии в Новых Санжарах провокаторов", - отметил Иван Варченко.

Сейчас установлены более 25 человек правонарушителей - жителей Новых Санжар или района, полиция проверяет информацию об иногородних участников.

"Сегодня задержанному за насильственные действия в отношении полицейского будет избираться судом меру пресечения и мы настаиваем, чтобы это было содержание под стражей", - сказал советник министра.

По его словам, в Новых Санжарах имеющиеся признаки дезинформации и паники, которая сознательно сеялась среди людей. Национальная гвардия и Нацполиция учитывают все вызовы, угрозы и особенности при расчете сил и средств.



"Мы не заинтересованы в том, чтобы дегуманизировать местное население, мы хотим, чтобы люди быстрее преодолели ситуацию, которую допустили 20 февраля в пределах своего населенного пункта. Те, кто совершил преступные действия, должны понести наказание. Будут учтены как смягчающие так и отягчающие обстоятельства. Сейчас вся Украина помогает нашим гражданам, которые вернулись из другой страны", - отметил Ваченко.