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22 февраля 2020, 16:16 9

В России на мирной акции задержали семеро человек

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22 февраля 2020, 16:16 9
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В Москве полиция задержала семерых человек на акции в честь дня рождения гражданского активиста Константина Котова, осужденного на четыре года колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов
Фото с сайта Настоящее время
В Москве полиция задержала семерых человек на акции в честь дня рождения гражданского активиста Константина Котова, осужденного на четыре года колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Настоящее время.

Сегодня Котову исполняется 35 лет. Активисты запустили в небо несколько воздушных шаров цвета российского флага.

Среди задержанных были двое журналистов – корреспонденты издания Sota.Vision и "Новой газеты". Позднее журналистов отпустили без составления протоколов.

27 января Конституционный суд России постановил пересмотреть дело активиста Константина Котова: в сентябре 2019 года его приговорили к четырем годам колонии за нарушение правил проведения массовых акций.

25 января президент Путин распорядился проверить законность приговора Котову, назначив ответственным за исполнение поручения бывшего замглавы Следственного комитета Игоря Краснова. Сообщить о результатах проверки он должен будет до 31 марта.

В декабре Константин Котов подал в Конституционный суд жалобу, в которой утверждал, что статья 212.1 УК, по которой он был осужден, нарушает его конституционное право на свободу мирных собраний, и требовал признать ее не соответствующей Конституции.

Тогда же в ходе пресс-конференции Путина спросили о приговоре Котову. Тот пообещал "посмотреть", отметив, что ужесточение ответственности за неоднократные нарушения существует "во всех правовых системах".

Напомним, на митингах оппозиции в Казахстане задержано более сотни человек, которые скандировали "Пробудись, Казахстан", "Пусть Назарбаев уходит!" и "Старик, уходи!".


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