Ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса в Украине не зафиксировано, - МИНЗДРАВ

В МИНЗДРАВЕ уверяют, что случаев распространения коронавируса в Украине нет. Ситуацию держат под контролем, а у прибывших из Китая украинцев раз в три дня будут брать образцы на анализ

В МИНЗДРАВЕ уверяют, что случаев распространения коронавируса в Украине нет. Ситуацию держат под контролем, а у прибывших из Китая украинцев раз в три дня будут брать образцы на анализ

Как сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины, по состоянию на 22 февраля 2020 года в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано. В мире зарегистрировано 77 661 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 360 - летальные. Выздоровело уже 20 925 человек. В эвакуированных из Китая украинцев, размещенных в Новых Санжарах, и медицинского персонала раз в три дня будут брать биологический материал для проведения молекулярно-генетических исследований для выявления возможного наличия коронавируса. Результаты анализов будут изучаться в лабораториях Киева, общественности будет предоставляться информация о результатах исследований.



Вчера Центром общественного здоровья Украины было получено сообщение об обнаружении в поезде Киев-Москва гражданки КНР с симптомами острого респираторного заболевания. Ее госпитализировали в Брянскую областную инфекционную больницу на территории Российской Федерации. По результатам лабораторного исследования наличие COVID-19 не подтверждено. Вагон был отцеплен и поставлен на санитарную стоянку. В вагоне находились 6 украинцев, они отказались от госпитализации. Сейчас граждане Украины обеспечены всем необходимым.

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