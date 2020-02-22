Ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса в Украине не зафиксировано, - МИНЗДРАВ
Как сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины, по состоянию на 22 февраля 2020 года в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.
В мире зарегистрировано 77 661 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 360 - летальные. Выздоровело уже 20 925 человек.
В эвакуированных из Китая украинцев, размещенных в Новых Санжарах, и медицинского персонала раз в три дня будут брать биологический материал для проведения молекулярно-генетических исследований для выявления возможного наличия коронавируса. Результаты анализов будут изучаться в лабораториях Киева, общественности будет предоставляться информация о результатах исследований.
Вчера Центром общественного здоровья Украины было получено сообщение об обнаружении в поезде Киев-Москва гражданки КНР с симптомами острого респираторного заболевания. Ее госпитализировали в Брянскую областную инфекционную больницу на территории Российской Федерации. По результатам лабораторного исследования наличие COVID-19 не подтверждено.
Вагон был отцеплен и поставлен на санитарную стоянку. В вагоне находились 6 украинцев, они отказались от госпитализации. Сейчас граждане Украины обеспечены всем необходимым.
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