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22 февраля 2020, 15:02 36

Участниц скандального избиения 14-летней девушки на Житомирщине арестовали

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22 февраля 2020, 15:02 36
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17 февраля в селе Хажині Бердичевского района трое несовершеннолетних избили 14-летнюю девушку. Процесс снимали, видео выложили в социальные сети. Сейчас все трое задержаны
Фото с сайта ТСН
17 февраля в селе Хажині Бердичевского района трое несовершеннолетних избили 14-летнюю девушку. Процесс снимали, видео выложили в социальные сети. Сейчас все трое задержаны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Житомирской области.

21 февраля следователи Бердичевского отдела полиции объявили о подозрении в совершении хулиганства трем девушкам в возрасте 14-15 лет, причастным к избиению подруги.

17 февраля трое девушек назначили встречу другой якобы для разговора. Вместе отошли в безлюдное место вблизи заброшенного здания в селе Хажини Бердичевского района. Там общение между школьницами быстро перешло в избиение потерпевшей. Во время этого одна из обидчиц все снимала с помощью мобильного. Позже, вечером этого же дня, выложила запись в социальную сеть.

На следующий день мать избитой обратилась в полицию, сообщила об избиении ее 14-летней дочери. Свое заявление женщина подтвердила видеозаписью, сделанной во время избиения. Опубликованное в социальных сетях видео набрало много огласки, сейчас оно недоступно для просмотра.

Пострадавшая от избиения девочка сейчас находится в больнице. Ее здоровьем занимаются медики.

Всех участниц снятого конфликта полицейские установили и открыли уголовное производство. Несовершеннолетним девушкам объявлено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц ч.2 ст. 296 УКУ.

Досудебное расследование продолжается. Законодательством предусмотрено наступление уголовной ответственности за такие действия с 14-летнего возраста. За подобные действия Уголовным кодексом Украины определено наказание - до 5 лет ограничения свободы или до 4 лет заключения.


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