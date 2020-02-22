Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
Фото: Facebook/Игорь Сопель
Соответствующая информация появилась на сайте главы государства, пишет RegioNews
"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения о эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Как известно, Игорь Сопель был назначен на должность председателя Тернопольской областной государственной администрации 31 октября 2019. Предыдущая должность - руководитель Хоростковского регионального структурного подразделения ООО "Агробизнес".
Полное досье Игоря Сопеля читайте здесь.
Напомним, 18 февраля в Тернопольской области происходили массовые протесты, чтобы не допустить поселения эвакуированных из Китая украинцев на территории области.
19 февраля, в Тернополе на заседании сессии областного совета рассматривали вопрос размещения на территории области эвакуированных из Китая.
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