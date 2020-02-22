Заразила всех и вернулась: Скалецкая просит не сеять панику

Сегодня, 22 февраля, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая находится в Новых Санжарах в санатории с эвакуированными из Китая украинцами, заверила, что территорию учреждения она не покидала

Зоряна Скалецкая, фото из facebook

Сегодня, 22 февраля, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая находится в Новых Санжарах в санатории с эвакуированными из Китая украинцами, заверила, что территорию учреждения она не покидала

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на личную страницу министра. "Вчера была очень занята, не было времени смотреть новости и читать соцсети. Сделала это сегодня и, честно говоря, была очень удивлена. Уважаемые журналисты, политики и другие люди рассказывают, как "Скалецкая зашла к инфицированным, потом улетела в Киев, заразила там всех и вновь вернулась в Санжары", - говорится в сообщении. Она уверяет, что прибыла в поселок Новые Санжары в четверг, 20 февраля, вечером вместе с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Ночь и первую половину следующего дня я провела в Полтавской области, проверяя готовность медучреждений к любому развитию событий. "Только после этого днем в пятницу, 21 февраля, я зашла на территорию санатория "Новые Санжары", где сейчас нахожусь и откуда смогу выйти только вместе со всеми. Пожалуйста, не распространяйте фейки и не сейте панику", - обращается Скалецкая. Напомним, 20 февраля министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней вместе с украинцами, которых эвакуировали из Уханя. Сразу после этого в СМИ появились сообщения, что не прошло и суток, как Скалецкая досрочно покинула медцентр в Новых Санжарах. Вчера была очень занята, не было времени смотреть новости и читать соцсети. Сделала это сегодня и, честно говоря, была очень удивлена. Уважаемые журналисты, политики и другие люди рассказывают, как "Скалецкая зашла в инфицированных, потом улетела в Киев, заразила там всех и вновь вернулась в Санжары". Я прибыла в поселок Новые Санжары в четверг, 20 февраля, вечером вместе с премьер-министром. Ночь и первую половину следующего дня я провела в Полтавской области, проверяя готовность медучреждений к любому развитию событий. Лишь после этого днем в пятницу, 21 февраля, я зашла на территорию санатория "Новые Санжары", где сейчас нахожусь и откуда смогу выйти только вместе со всеми. Пожалуйста, не распространяйте фейки и не сейте панику. Информационная гигиена не менее важна, чем санитарная. #НеБійсяСвоїх #ВірусуНеБоюсяЯзВами Опубликовано Zoryana Skaletska Суббота, 22 февраля 2020 г.

.