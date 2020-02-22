"Волонтеры едут и едут", - Данилов о ситуации в Новых Санжарах
Как сообщает RegioNews, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сегодня утром вылетел в поселок Новые Санжары, где протестовали против размещения эвакуированных из Уханя.
О ситуации в санатории он рассказал на своей странице в facebook.
"Посетил Новые Санжары. Возле санатория, где размещены эвакуированные, сразу встретил наших волонтеров. Елена из Полтавы привезла детям игрушки и сладости", - говорится в сообщении.
Количество желающих помочь столь велика, что оперативный штаб был вынужден сделать специальное заявление относительно полного обеспечения наших и иностранных граждан, и попросил не привозить еду.
"Но волонтеры едут и едут. Украинцы потрясающие", - подчеркивает Данилов.
Напомним, под медицинское учреждение в Новых Санжарах Полтавской области, где сейчас в обсервации находятся украинцы, которые приехали из Китая, переселенцы из Донецка привезли продукты питания.
Кроме секретаря СНБО, в Новых Санжарах постоянно находится министр здравоохранения'я Зоряна Скалецкая. Утром она опубликовала видео с санатория национальной гвардии МВД.
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