В Болгарии суд разрешил экстрадировать фигуранта дела Гандзюк
Как сообщает RegioNews со ссылкой на Мост, фигурант дела об убийстве Гандзюк находится в заключении в Бургасе.
Во время рассмотрения Левин и его адвокат пытались задержать экстрадицию, в частности, они заявляли о плохих условиях содержания под стражей в Украине. Как отмечается на сайте генпрокуратуры Болгарии, фигурант дела заявлял о том, что в Украине его якобы поместят в секретную тюрьму, где применят силовые методы.
Однако прокурор Георгий Чинев отметил, что нет оснований для отсрочки выдачи гражданина Украины. Судья Катя Георгиева отклонила доводы защиты как необоснованные.
Алексея Левина 24 января 2020 года задержали в Болгарии, местный суд арестовал его на 40 суток. Ранее сообщалось, что подозреваемый изменил внешность так, что был не похож на фото из Интерпола. Левина удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев.
Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне общественная активистка в сфере доступа к публичной информации, координатор Центра политических студий и аналитики в Херсонской области Екатерина Гандзюк была облита серной кислотой. Она получила многочисленные ожоги, перенесла несколько операций. 4 ноября Гандзюк умерла в больнице от химических ожогов, которые покрывали 39% тела, 7 ноября ее похоронили в Херсоне.
Четверо из восьми подозреваемых в нападении признали свою вину. В декабре 2018 года о подозрении в организации убийства объявили Алексею Левину (Москаленко). Как выяснилось в августе того же года он бежал за границу.
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