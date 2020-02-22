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22 февраля 2020, 12:34 3

Число новых заражений коронавирусом в Китае упало, в Корее - увеличилось

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22 февраля 2020, 12:34 3
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За сутки в КНР выявлено 397 случаев заражения коронавирусом и 109 смертей
За сутки в КНР выявлено 397 случаев заражения коронавирусом и 109 смертей

Как сообщает RegioNews со ссылкой на DW, в Китае уменьшилось число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки выявлено 397 новых случая заражения, следует из данных Национальной комиссии здравоохранения КНР, обнародованных в субботу, 22 февраля. Днем ранее власти сообщали о 889 новых больных.

Кроме того, за день от воспаления легких, вызываемого вирусом нового типа, скончались 109 человек. Большинство новых случаев заболевания и летальных исходов приходится на провинцию Хубэй, с которой началось распространение коронавируса. В целом в стране COVID-19 обнаружен у 76 290 человек, а погибли уже 2345 человек.

В глобальном масштабе носителями вируса являются 77 816 человек, скончались 2360 пациентов, выздоровели 20 976 заболевших.

Между тем число зараженных вирусом нового типа в Южной Корее за сутки выросло более чем в полтора раза, с 204 до 346 человек. Кроме того, в стране зафиксирована вторая смерть инфицированного коронавирусом. Власти ранее объявили четвертый по величине город Тэгу и прилегающий к нему уезд Чхондо в провинции Кёнсан-Пукто "территориями под особым управлением" из-за всплеска заболеваний.

В Японии угроза распространения COVID-19 отразилась на Токийском марафоне и подготовке волонтеров летней Олимпиады.

Кроме того, в Италии, где зафиксировано 17 случаев заражения новым видом коронавируса, умер 78-летний мужчина.


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