Шестеро из задержанных в Новых Санжарах получат подозрения
Как сообщает RegioNews со ссылкой на Zaxid.net, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что среди 24 задержанных во время протестов в Новых Санжарах против эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев по шести уже готовят подозрения. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Министр уточнил, что правоохранители задержали 24 человека, которых впоследствии отпустили — всех, кроме одного.
"Кроме того, который разогнал "Ниву", будучи пьяным и направил эту "Ниву" на порядок нацгвардійців. Он по 208-й статье задержан", — уточнил Аваков.
Еще шестеро в ближайшие дни получат подозрение с предложением суда о прямом аресте.
"Это те, что бросили тротуарную плитку в голову полицейскому, и он в тяжелом состоянии сейчас находится в больнице с перебитым лицом и сломанными костьми", - говорит министр.
Также, как уточнил глава МВД, речь идет и о людях, которые бросали камнями в автобусы, бились с правоохранителями, препятствовали их работе и тех, кто кричал "Мы вас всех сожжем".
"Если мы себе это простим и отпустим их всех на волю и просто извинимся, у нас никогда не будет порядка. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы те, кто вел себя недостойно и преступно, получили наказание", — добавил Аваков.
Сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов вылетел в поселок Новые Санжары, где протестовали против размещения эвакуированных из Уханя.
Напомним, в четверг 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя за эпидемии коронавирус, прибыли в Украину. Их разместили на карантин в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.
Ночью 20 февраля местные жители протестовали из-за размещения эвакуированных граждан. Правоохранители очистили дорогу до санатория от митингующих, но они не прекратили им препятствовать. В результате полиция задержала 24 протестующих, но утром отпустила всех, кроме одного человека.
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