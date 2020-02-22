18:30  21 февраля
Пассажиров поезда "Киев-Москва" отпустили домой
14:22  21 февраля
Путин хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений
13:27  21 февраля
Рада рассмотрела 37% правок к закону о рынке земли
UA | RU
UA | RU
22 февраля 2020, 11:27 6

Россия сделала ставку на Сандерса на выборах в США

Читайте також
українською мовою
22 февраля 2020, 11:27 6
Читайте також українською мовою
Россия собирается поддержать на выборах президента США сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, готовя кампанию по вмешательству в американские выборы в 2020 году
Россия собирается поддержать на выборах президента США сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, готовя кампанию по вмешательству в американские выборы в 2020 году

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на американскую газету The Washington Post.

Газета при этом не уточняет, каким именно образом РФ собирается это сделать. Информация опубликована со ссылкой на данные разведки.

Издание пишет, что данную информацию доложили президенту США Дональду Трампу. При этом информация также известна сенатору и он уже прокомментировал ее, призвав Россию не вмешиваться.

"Честно говоря, мне все равно, кого Путин хочет видеть президентом. Мое послание Путину четкое: держитесь подальше от американских выборов, и как президент я позабочусь об этом", - заявил Сандерс.


новости украины
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуированные украинцы прибыли в Новые Санжары
20 февраля 2020, 20:09
Последние Популярные
Юрий Богданов
Всеволод Полищук
Алекс Сказкин
Все блоги »
Глава Полтавской области: Противостояний в Новых Санжарах больше не ждем
21 февраля 2020, 16:55
Экзамен для антикорсуда. Кто сливает дело Кистиона
21 февраля 2020, 13:40
Все публикации »
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Все видео »
Сопель Игорь Михайлович
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Гусев Юрий Вениаминович
Председатель Херсонской областной государственной администрации
Все досье »