Россия сделала ставку на Сандерса на выборах в США

Россия собирается поддержать на выборах президента США сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, готовя кампанию по вмешательству в американские выборы в 2020 году

Россия собирается поддержать на выборах президента США сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, готовя кампанию по вмешательству в американские выборы в 2020 году

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на американскую газету The Washington Post. Газета при этом не уточняет, каким именно образом РФ собирается это сделать. Информация опубликована со ссылкой на данные разведки. Издание пишет, что данную информацию доложили президенту США Дональду Трампу. При этом информация также известна сенатору и он уже прокомментировал ее, призвав Россию не вмешиваться. "Честно говоря, мне все равно, кого Путин хочет видеть президентом. Мое послание Путину четкое: держитесь подальше от американских выборов, и как президент я позабочусь об этом", - заявил Сандерс.

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