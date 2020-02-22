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22 февраля 2020, 11:21 9

Суд отказался менять сумму залога для экс-замминистра юстиции Бернацкой

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22 февраля 2020, 11:21 9
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Апелляционная палата ВАКС оставила в силе меру пресечения для бывшего первого заместителя Министра юстиции Натальи Бернацкой
Апелляционная палата ВАКС оставила в силе меру пресечения для бывшего первого заместителя Министра юстиции Натальи Бернацкой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на офис Генерального прокурора.

В пятницу, 21 февраля, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение суда первой инстанции, по которому бывшей первой заместительнице Министра юстиции избрана мера пресечения в виде залога на сумму 7 млн гривен.

По данным следствия, она является одной из подозреваемых в деле по завладению и легализации свыше 54 млн грн государственных средств. Таким образом суд согласился с доводами прокуроров САП Офиса Генерального прокурора, отказав в удовлетворении апелляции стороны защиты об изменении меры пресечения.

Напомним, 4 февраля Высший антикоррупционный суд назначил Бернацкой залог в 7 миллионов гривен. Прокуратура просила для экс-замминистра юстиции 45 миллионов.

По данным следствия, Бернацкая согласовывала свои действия с экс-нардепом из "Народного фронта" Георгием Логвинским, влияла на то, чтобы его компании "Золотой Мандарин Ойл" в первую очередь выплатили деньги по решению ЕСПЧ, способствовала уничтожению доказательств.

7 февраля подозреваемая внесла залог – в большей части за счет займа от другого лица – и сдала на хранение загранпаспорта.


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