Суд отказался менять сумму залога для экс-замминистра юстиции Бернацкой
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на офис Генерального прокурора.
В пятницу, 21 февраля, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение суда первой инстанции, по которому бывшей первой заместительнице Министра юстиции избрана мера пресечения в виде залога на сумму 7 млн гривен.
По данным следствия, она является одной из подозреваемых в деле по завладению и легализации свыше 54 млн грн государственных средств. Таким образом суд согласился с доводами прокуроров САП Офиса Генерального прокурора, отказав в удовлетворении апелляции стороны защиты об изменении меры пресечения.
Напомним, 4 февраля Высший антикоррупционный суд назначил Бернацкой залог в 7 миллионов гривен. Прокуратура просила для экс-замминистра юстиции 45 миллионов.
По данным следствия, Бернацкая согласовывала свои действия с экс-нардепом из "Народного фронта" Георгием Логвинским, влияла на то, чтобы его компании "Золотой Мандарин Ойл" в первую очередь выплатили деньги по решению ЕСПЧ, способствовала уничтожению доказательств.
7 февраля подозреваемая внесла залог – в большей части за счет займа от другого лица – и сдала на хранение загранпаспорта.
- 12:34 22 февраля Число новых заражений коронавирусом в Китае упало, в Корее - увеличилось
- 12:17 22 февраля Скалецкая показала виды из окна санатория "Новые санжары"
- 12:12 22 февраля Шестеро из задержанных в Новых Санжарах получат подозрения
- 11:40 22 февраля От коронавируса умер первый европеец
- 11:27 22 февраля Россия сделала ставку на Сандерса на выборах в США
- 11:21 22 февраля Суд отказался менять сумму залога для экс-замминистра юстиции Бернацкой
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 20:09 20 февраля Эвакуированные украинцы прибыли в Новые Санжары