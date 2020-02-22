Во Львовской области изъяли 2,4 тонны контрабандного сыра

40-ка килограммовые головки сыра перевозили среди гипсокартона

Фото со страницы Галицкой таможни

40-ка килограммовые головки сыра перевозили среди гипсокартона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Галицкую таможню Государственной таможенной службы в facebook.

Вчера, 21 февраля, необычный способ транспортировки сыра обнаружили работники Галицкой таможни в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное". 40-ка килограммовые головки сыра содержались среди гипсокартона, который перевозили в грузовике.

Позже правоохранителями выявлено еще два грузовика с сыром. Как и в предыдущем случае, перевозили 40-ка килограммовые головки сыра. Всего в двух грузовиках было 40 головок сыра.

Из трех фур изъяли 2400 кг сыра. По этим фактам сотрудники таможни составляют протоколы о нарушении таможенных правил. Стоимость изъятого товара будет установлено дополнительно.

Напомним, на Закарпатье задержали почетного консула с контрабандными сигаретами. Представитель консульского учреждения незаконно перевозил более 6,5 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.