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22 февраля 2020, 09:59 13

Во Львовской области изъяли 2,4 тонны контрабандного сыра

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22 февраля 2020, 09:59 13
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40-ка килограммовые головки сыра перевозили среди гипсокартона
Фото со страницы Галицкой таможни
40-ка килограммовые головки сыра перевозили среди гипсокартона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Галицкую таможню Государственной таможенной службы в facebook.

Вчера, 21 февраля, необычный способ транспортировки сыра обнаружили работники Галицкой таможни в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное". 40-ка килограммовые головки сыра содержались среди гипсокартона, который перевозили в грузовике.

Позже правоохранителями выявлено еще два грузовика с сыром. Как и в предыдущем случае, перевозили 40-ка килограммовые головки сыра. Всего в двух грузовиках было 40 головок сыра.

Из трех фур изъяли 2400 кг сыра. По этим фактам сотрудники таможни составляют протоколы о нарушении таможенных правил. Стоимость изъятого товара будет установлено дополнительно.

Напомним, на Закарпатье задержали почетного консула с контрабандными сигаретами. Представитель консульского учреждения незаконно перевозил более 6,5 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.


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