Во Львовской области изъяли 2,4 тонны контрабандного сыра
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Галицкую таможню Государственной таможенной службы в facebook.
Вчера, 21 февраля, необычный способ транспортировки сыра обнаружили работники Галицкой таможни в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное". 40-ка килограммовые головки сыра содержались среди гипсокартона, который перевозили в грузовике.
Позже правоохранителями выявлено еще два грузовика с сыром. Как и в предыдущем случае, перевозили 40-ка килограммовые головки сыра. Всего в двух грузовиках было 40 головок сыра.
Из трех фур изъяли 2400 кг сыра. По этим фактам сотрудники таможни составляют протоколы о нарушении таможенных правил. Стоимость изъятого товара будет установлено дополнительно.
Напомним, на Закарпатье задержали почетного консула с контрабандными сигаретами. Представитель консульского учреждения незаконно перевозил более 6,5 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.
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