Мэр Одессы Труханов уволил главного аналитика горсовета
Алексей Козлов уволен с должности директора департамента аналитики и контроля Одесского горсовета
Алексей Козлов уволен с должности директора департамента аналитики и контроля Одесского горсовета
Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на сайт Думская.
Такое распоряжение городской глава издал 14 февраля.
Причина увольнения, указанная в документе, — "по соглашению сторон".
Исполнять обязанности директора департамента будет заместитель Ольга Горбань.
В задачи департамента входит "осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства о труде и занятости населения на территории Одессы", а также "проведение аналитических исследований и контроля за реализацией основных направлений стратегического развития города".
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