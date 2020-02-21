Мэр Одессы Труханов уволил главного аналитика горсовета

Алексей Козлов уволен с должности директора департамента аналитики и контроля Одесского горсовета

Алексей Козлов уволен с должности директора департамента аналитики и контроля Одесского горсовета

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на сайт Думская.

Такое распоряжение городской глава издал 14 февраля.

Причина увольнения, указанная в документе, — "по соглашению сторон".

Исполнять обязанности директора департамента будет заместитель Ольга Горбань.

В задачи департамента входит "осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства о труде и занятости населения на территории Одессы", а также "проведение аналитических исследований и контроля за реализацией основных направлений стратегического развития города".