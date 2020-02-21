Одесситам от имени церкви Московского патриархата раздавали листовки против эвакуированных людей из Китая

20 февраля неизвестные от имени общины Свято-Успенского кафедрального собора Московского патриархата раздавали листовки с призывом не принимать людей, эвакуированных из Уханя, и отправить их в те города, откуда они родом

20 февраля неизвестные от имени общины Свято-Успенского кафедрального собора Московского патриархата раздавали листовки с призывом не принимать людей, эвакуированных из Уханя, и отправить их в те города, откуда они родом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Odessa.online. В свою очередь секретарь епархиального управления протоиерей Евгений Гутьяр назвал раздачу листовок провокацией, направленной на разжигание паники вокруг китайского коронавируса. "Эти люди пытаются расшатать мир и согласие в нашем регионе, дестабилизируя ситуацию, спекулируя на политических вопросах, перенесенных в религиозную плоскость", — отметил Гутьяр. По его словам, подобные провокации периодически устраивают возле храмов, начиная с 2014 года. На этот раз поводом для раскачивания ситуации послужила эвакуация украинцев из Уханя. "Учитывая взрывоопасную социальную обстановку и напряженность в обществе, связанную с вопросом эвакуации граждан Украины из Китая, такие действия можно рассматривать как угрозу миру, стабильности и подрыв общественной безопасности в регионе, а также разжигание межрелигиозной вражды", — подчеркнул Гутьяр.

.