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21 февраля 2020, 19:57 10

Одесситам от имени церкви Московского патриархата раздавали листовки против эвакуированных людей из Китая

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21 февраля 2020, 19:57 10
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20 февраля неизвестные от имени общины Свято-Успенского кафедрального собора Московского патриархата раздавали листовки с призывом не принимать людей, эвакуированных из Уханя, и отправить их в те города, откуда они родом
20 февраля неизвестные от имени общины Свято-Успенского кафедрального собора Московского патриархата раздавали листовки с призывом не принимать людей, эвакуированных из Уханя, и отправить их в те города, откуда они родом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Odessa.online.

В свою очередь секретарь епархиального управления протоиерей Евгений Гутьяр назвал раздачу листовок провокацией, направленной на разжигание паники вокруг китайского коронавируса.

"Эти люди пытаются расшатать мир и согласие в нашем регионе, дестабилизируя ситуацию, спекулируя на политических вопросах, перенесенных в религиозную плоскость", — отметил Гутьяр.

По его словам, подобные провокации периодически устраивают возле храмов, начиная с 2014 года. На этот раз поводом для раскачивания ситуации послужила эвакуация украинцев из Уханя.

"Учитывая взрывоопасную социальную обстановку и напряженность в обществе, связанную с вопросом эвакуации граждан Украины из Китая, такие действия можно рассматривать как угрозу миру, стабильности и подрыв общественной безопасности в регионе, а также разжигание межрелигиозной вражды", — подчеркнул Гутьяр.


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