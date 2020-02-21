На Полтавщине защищают людей по обе стороны карантинной "границы", - Трофимов

Первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов заверил, что на Полтавщине были приняты все меры безопасности для защиты как эвакуированных из Уханя граждан, так и местных жителей

Первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов заверил, что на Полтавщине были приняты все меры безопасности для защиты как эвакуированных из Уханя граждан, так и местных жителей

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