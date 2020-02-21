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21 февраля 2020, 19:15 31

На Полтавщине защищают людей по обе стороны карантинной "границы", - Трофимов

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21 февраля 2020, 19:15 31
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Первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов заверил, что на Полтавщине были приняты все меры безопасности для защиты как эвакуированных из Уханя граждан, так и местных жителей
Первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов заверил, что на Полтавщине были приняты все меры безопасности для защиты как эвакуированных из Уханя граждан, так и местных жителей

Об этом он заявил в интервью Укринформу, пише RegioNews.

"Во-первых, это наши соотечественники, граждане Украины, которые оказались в беде и вернулись к себе домой. Во-вторых, там много молодых людей и есть 8-летний ребенок. И в-третьих, приняты все меры безопасности, чтобы защитить людей по обе стороны карантинной "границы". Давайте учиться бороться за жизнь и благополучие каждого украинца", - отметил Трофимов.

Напомним, в четверг, 20 февраля, борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. С эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании). Эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезли в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавщине.

Утром в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестовали против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Позже там начали готовиться к штурму РГА. Столкновения с правоохранителями продолжались до самого вечера. Арсен Аваков сообщил, что во время протестов в Новых Санжарах пострадали девять сотрудников Нацполиции и один гражданский. Полиция открыла два уголовных производства.

21 февраля ситуация в Новых Санжарах спокойная, 23 задержанных отпустили, один находится под стражей.


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