Морской суд ООН частично поддержал Украину по иску против РФ

Арбитражный трибунал ООН по морскому праву вынес решение о частичной приемлемости жалобы Украины против РФ по ряду нарушений ею конвенции ООН

Арбитражный трибунал ООН по морскому праву вынес решение о частичной приемлемости жалобы Украины против РФ по ряду нарушений ею конвенции ООН

Информацию о вынесении данного решения, по данным ЕП, 21 февраля получили стороны процесса - правительства Украины и России, сообщает RegioNews .

Суд подтвердил лишь часть правовой позиции, на которой настаивала Украина.

На данном этапе рассмотрения дела по существу не было. Арбитражный суд решал только вопрос о том, имеет ли он полномочия рассматривать данное дело. Россия настаивала, что украинская жалоба должна быть отклонена в целом.

В свою очередь Украина настаивала, что действия РФ в Черном, Азовском морях и в Керченском проливе после оккупации и попытки незаконной аннексии Крыма нарушают Конвенцию ООН по морскому праву.

В МИД заявили, что считают данное промежуточное решение успехом.