В ВОЗ рассказали о вспышке коронавируса еще в одной провинции Китая

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом количества инфицированных коронавирусом COVID-19 в китайской провинции Шаньдун

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Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом количества инфицированных коронавирусом COVID-19 в китайской провинции Шаньдун

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу ВОЗ в Twitter.

Ранее китайские власти заявили о вспышке заболеваний в двух тюрьмах в северной провинции Шаньдун.

"Хотя количество случаев COVID-19 в провинции Хубэй продолжает уменьшаться, мы обеспокоены увеличением числа случаев в провинции Шаньдун, и мы ищем дополнительную информацию об этом", - заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, в общем известно о 75 тыс. 567 случаях инфицирования новым типом вируса COVID-19, включая 2239 смертей.