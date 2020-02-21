На Закарпатье предприниматели присвоили 300 тыс грн на ремонте дорог
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную полицию в Закарпатской области.
Следствием установлено, что директор одного из частных предприятий, который выполнял работы по ремонту и строительству дорог в течение 2018-2019 годов на территории Тячевского района по предварительному сговору с предпринимателем, который проверял качество выполненных работ, совершили служебный подлог документов и присвоили бюджетные средства на общую сумму свыше 300 тысяч гривен.
Им сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 366 - служебный подлог и ч.3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
В настоящее время правоохранителями проводятся обыски и решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения. Досудебное расследование продолжается.
- 20:40 21 февраля Самый страшный вирус - это вирус ненависти: Зеленский обратился к украинцам
- 20:07 21 февраля Мэр Одессы Труханов уволил главного аналитика горсовета
- 19:57 21 февраля Одесситам от имени церкви Московского патриархата раздавали листовки против эвакуированных людей из Китая
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:28 21 февраля Сводка ООС: боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня
- 19:15 21 февраля На Полтавщине защищают людей по обе стороны карантинной "границы", - Трофимов
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло