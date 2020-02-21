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21 февраля 2020, 18:30 6

На Закарпатье предприниматели присвоили 300 тыс грн на ремонте дорог

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21 февраля 2020, 18:30 6
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Правоохранители сообщили о подозрении директору местного предприятия и его соучастнику. За содеянное мужчинам грозит уголовная ответственность
Фото с сайта Национальной полиции в Закарпатской области
Правоохранители сообщили о подозрении директору местного предприятия и его соучастнику. За содеянное мужчинам грозит уголовная ответственность

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную полицию в Закарпатской области.

Следствием установлено, что директор одного из частных предприятий, который выполнял работы по ремонту и строительству дорог в течение 2018-2019 годов на территории Тячевского района по предварительному сговору с предпринимателем, который проверял качество выполненных работ, совершили служебный подлог документов и присвоили бюджетные средства на общую сумму свыше 300 тысяч гривен.

Им сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 366 - служебный подлог и ч.3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

В настоящее время правоохранителями проводятся обыски и решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения. Досудебное расследование продолжается.


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