Вербовали украинцев в Крыму: двум российским разведчикам объявили подозрение
Двум разведчикам вооруженных сил Российской Федерации сообщили о подозрении по факту подстрекательства гражданина Украины во временно оккупированном Крыму к государственной измене
Двум разведчикам вооруженных сил Российской Федерации сообщили о подозрении по факту подстрекательства гражданина Украины во временно оккупированном Крыму к государственной измене
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.
Мужчинам сообщили о подозрении по факту подстрекательства гражданина Украины к государственной измене (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 УК Украины).
В рамках досудебного расследования получены данные о вероятном вербовании граждана Украины. Его "просили" собирать и передавать РФ информацию, разглашение которой наносит ущерб интересам национальной безопасности нашего государства.
Указанное может считаться очередным доказательством развязывания и ведения представителями власти и вооруженных сил Российской Федерации агрессивной войны против Украины, посягательство на государственный суверенитет нашего государства. Досудебное следствие продолжается.
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