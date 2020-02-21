Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время

В 2020 году Украина перейдет с зимнего на летнее время в последнее воскресенье марта. То есть в ночь с 28 на 29 марта

Фото: AFP

В 2020 году Украина перейдет с зимнего на летнее время в последнее воскресенье марта. То есть в ночь с 28 на 29 марта

Стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед. Перевод часов регламентируется правительственным постановлением "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года.



Напомним, в прошлом году Европарламент проголосовал за отмену перевода часов.



Но в Европе перестанут переводить часы только начиная с 2021 года.

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