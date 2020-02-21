Разведение войск в Донбассе надо продолжать, несмотря на провокации боевиков - Арахамия
Об этом, как сообщает RegioNews заявил журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, трансляцию вел "Прямой".
"Тему разведения важно продолжать, во-первых, бой состоялся не в том Золотом, в котором состоялось разведение, мы и дальше идем по пути разведения, это наш путь к установлению мира, есть с той стороны много заинтересованных сторон, которые не хотят прекращения огня и они могут делать провокации, для этого надо быть готовыми, для этого надо усиливать нашу армию наши оборонительные позиции", - заверил политик.
Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехового, Крымского, Хутора Свободного. Вследствие обстрелов погиб украинский военный, еще пятеро получили ранения.
- 18:06 21 февраля Ивано-Франковск приобретет 10 крупногабаритных автобусов
- 18:02 21 февраля Разведение войск в Донбассе надо продолжать, несмотря на провокации боевиков - Арахамия
- 17:56 21 февраля Дело о поджоге авто Гонтаревой передали полиции Киева
- 17:55 21 февраля Франция поселит эвакуированных из Уханя людей на одном из курортов
- 17:54 21 февраля У глав ОГА сегодня есть понятный KPI, - Трофимов
- 17:32 21 февраля На Буковине оформляли паспорта по завышенным ценам
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло