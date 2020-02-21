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21 февраля 2020, 18:02 2

Разведение войск в Донбассе надо продолжать, несмотря на провокации боевиков - Арахамия

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21 февраля 2020, 18:02 2
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Провокации со стороны боевиков, которые не хотят прекращения огня, не должны останавливать разведение войск на Донбассе
Фото: Олег Федонюк
Провокации со стороны боевиков, которые не хотят прекращения огня, не должны останавливать разведение войск на Донбассе

Об этом, как сообщает RegioNews заявил журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, трансляцию вел "Прямой".

"Тему разведения важно продолжать, во-первых, бой состоялся не в том Золотом, в котором состоялось разведение, мы и дальше идем по пути разведения, это наш путь к установлению мира, есть с той стороны много заинтересованных сторон, которые не хотят прекращения огня и они могут делать провокации, для этого надо быть готовыми, для этого надо усиливать нашу армию наши оборонительные позиции", - заверил политик.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехового, Крымского, Хутора Свободного. Вследствие обстрелов погиб украинский военный, еще пятеро получили ранения.


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