Дело о поджоге авто Гонтаревой передали полиции Киева
Офис Генпрокурора поручил расследование поджога имущества родственников экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой Главному управлению Нацполиции в Киевской области. Решение было принято процессуальным руководителем после заслушивания состояния досудебного расследования
Офис Генпрокурора поручил расследование поджога имущества родственников экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой Главному управлению Нацполиции в Киевской области. Решение было принято процессуальным руководителем после заслушивания состояния досудебного расследования
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Сообщается, что такое решение было принято процессуальным руководителем после заслушивания состояния досудебного расследования, которое проводилось территориальным органом полиции. Прокурор дал письменные указания о проведении необходимых следственных (розыскных) и процессуальных действий, а также определил сроки их выполнения.
Напомним, инцидент с домом Гонтаревой произошел в минувшем сентябре. В полиции заявляли, что на камерах наблюдения видно, как неизвестный устроил пожар на территории вокруг дома. Кроме того, на месте инцидента обнаружили зажигательную ракету.
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