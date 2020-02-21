Дело о поджоге авто Гонтаревой передали полиции Киева

Офис Генпрокурора поручил расследование поджога имущества родственников экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой Главному управлению Нацполиции в Киевской области. Решение было принято процессуальным руководителем после заслушивания состояния досудебного расследования

Офис Генпрокурора поручил расследование поджога имущества родственников экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой Главному управлению Нацполиции в Киевской области. Решение было принято процессуальным руководителем после заслушивания состояния досудебного расследования

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Сообщается, что такое решение было принято процессуальным руководителем после заслушивания состояния досудебного расследования, которое проводилось территориальным органом полиции. Прокурор дал письменные указания о проведении необходимых следственных (розыскных) и процессуальных действий, а также определил сроки их выполнения.

Напомним, инцидент с домом Гонтаревой произошел в минувшем сентябре. В полиции заявляли, что на камерах наблюдения видно, как неизвестный устроил пожар на территории вокруг дома. Кроме того, на месте инцидента обнаружили зажигательную ракету.