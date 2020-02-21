У глав ОГА сегодня есть понятный KPI, - Трофимов
Об этом в интервью УКРИНФОРМУ заявил первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов.
"Наша цель была не просто кого-то поменять, уволить одного и назначить своего. Мы ставили цель изменить систему, - сказал он. - И сегодня мы это делаем".
По его словам, формирование успешной команды не обходится без ошибок, не все могут сразу перестроиться и реально поменяться. "Но могу однозначно заявить, что у глав ОГА сегодня есть понятный KPI, есть понятные и публичные задачи", - сказал Трофимов.
По его словам, кадровые изменения в ОГА – это "рабочий процесс, процесс формирования команды, где кто-то не доходит до финиша", как это произошло с главами пяти областей (Киевская, Черкасская, Закарпатская, Львовская, Луганская). "А успешные назначения – это, наверное, все те, кто сейчас работает", - отметил Трофимов. Одним из наглядных примеров, по его словам, является повышение главы Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмигаля, которого Верховная Рада назначила вице-премьером по региональной политике.
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