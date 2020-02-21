Франция поселит эвакуированных из Уханя людей на одном из курортов
Самолет А380 прилетел из Китая 21 февраля в парижский аэропорт имени Шарля де Голля, пишет France Info.
На его борту находились 28 французов и 36 граждан из других стран ЕС. Во Франции на карантин остаются только французы, о других европейцах позаботятся власти их стран.
Всех эвакуированных разместят в курортном поселке Бранвиль в департаменте Кальвадос, примерно в 180 км от Парижа. Дома, где будут находиться эвакуированные, огородили металлическим забором.
Префект Кальвадоса объяснил, что их выбрали потому, что поселок находится недалеко от нескольких аэропортов, а рядом в городе Кан есть госпиталь, оборудованный по нормам, утвержденным инфекционной службой.
На въезде в Бранвиль установили контрольно-пропускные пункты для осмотра автомобилей. Эвакуированных разместят на карантин в коттеджном городке Normandy Garden, на территории которого есть как частные, так и государственные здания.
Во Франции сейчас период школьных каникул, и курорт заполнен посетителями. Однако после оповещения о приезде эвакуированных многие семьи покидают поселок.
Напомним, в четверг, 20 февраля, борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. Эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезли в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавщине. Позже правоохранители пообещали реагировать на правонарушения по закону.
Утром 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестовали против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Позже там начали готовиться к штурму РГА.
Губернатор Полтавской области Олег Синегубов приехал к митингующим в Новые Санжары и прокомментировал информацию о возможном поселении украинцев в санаторий.
Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз никто из местных жителей с ними пересекаться не будет, пообещал министр внутренних дел Арсен Аваков.
С эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).
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