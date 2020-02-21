На Буковине оформляли паспорта по завышенным ценам
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении руководителю одного из райотделов Управления Государственной миграционной службы в Черновицкой области и его сообщнику в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении руководителю одного из райотделов Управления Государственной миграционной службы в Черновицкой области и его сообщнику в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прес-службу прокуратуры Черновицкой области.
Следствием установлено, что начальник вместе с сообщником организовали схему получения неправомерной выгоды.
С декабря 2019 до февраля 2020 работник частной фирмы принимала заказы на изготовление ID-карт и зарубежных биометрических паспортов по ценам завышенным на 200-500 грн. Заработок делили с руководителем райотдела ДМС. При этом документы оформлялись по обычной процедуре - через платежный терминал по официально установленным ценам.
Если вина чиновника будет доказана, ему "светит" лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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