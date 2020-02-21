14:42  21 февраля
Под парламентом митингуют шахтеры
14:22  21 февраля
Путин хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений
13:27  21 февраля
Рада рассмотрела 37% правок к закону о рынке земли
UA | RU
UA | RU
21 февраля 2020, 17:32 3

На Буковине оформляли паспорта по завышенным ценам

Читайте також
українською мовою
21 февраля 2020, 17:32 3
Читайте також українською мовою
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении руководителю одного из райотделов Управления Государственной миграционной службы в Черновицкой области и его сообщнику в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении руководителю одного из райотделов Управления Государственной миграционной службы в Черновицкой области и его сообщнику в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прес-службу прокуратуры Черновицкой области.

Следствием установлено, что начальник вместе с сообщником организовали схему получения неправомерной выгоды.

С декабря 2019 до февраля 2020 работник частной фирмы принимала заказы на изготовление ID-карт и зарубежных биометрических паспортов по ценам завышенным на 200-500 грн. Заработок делили с руководителем райотдела ДМС. При этом документы оформлялись по обычной процедуре - через платежный терминал по официально установленным ценам.

Если вина чиновника будет доказана, ему "светит" лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.


#Буковина # паспорти
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Последние Популярные
Юрий Богданов
Всеволод Полищук
Алексей Кошель
Все блоги »
Глава Полтавской области: противостояний в Новых Санжарах больше не ждем
21 февраля 2020, 16:55
Экзамен для антикорсуда. Кто сливает дело Кистиона
21 февраля 2020, 13:40
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Сопель Игорь Михайлович
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Гусев Юрий Вениаминович
Председатель Херсонской областной государственной администрации
Все досье »