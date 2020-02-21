На Тернопольщине 77% медучреждений готовы к следующему этапу медреформы

С 1 апреля в медучреждения Тернопольской области перейдут с финансирования койко-мест на финансирование пациентов

Фото со страницы Игоря Сопеля в facebook

С 1 апреля в медучреждения Тернопольской области перейдут с финансирования койко-мест на финансирование пациентов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу главы Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля в facebook.

"Встретился с представителями Министерства здравоохранения и Национальной службы здравоохранения Украины. Обсудили внедрение программы медицинских гарантий", - говорится в сообщении.

Тернопольская область активно готовится к ее старту. Сейчас к подписанию контрактов с НСЗУ готовы более 77 % специализированных медицинских заведений области. Почти все больницы подключены к медицинским информационным системам.

Уже в апреле жители Тернопольщины смогут получить следующие услуги: экстренная медицинская помощь, вторичная (специализированная) медицинская помощь – это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач, третичная помощь (высокоспециализированная) – предоставляется в случае длительных, сложных заболеваний, таких как онкология, СПИД, осложнения в послеоперационный период, паллиативная помощь – обслуживание неизлечимых болезней, в частности обезболивание, уход за пациентом, поддержка жизнедеятельности, помощь семьям пациентов, медицинская реабилитация, лечение детей до 16 лет, медицинская помощь в связи с родами.

Государство будет финансировать все эти услуги через НСЗУ.