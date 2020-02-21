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21 февраля 2020, 17:21 10

В Ровно полицейские присвоили авто со спецплощадок более чем на 7миллионов  гривен

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21 февраля 2020, 17:21 10
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ГБР провело обыски в управлении полиции Ровенской области
ГБР провело обыски в управлении полиции Ровенской области

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Государственное бюро расследований Украины.

По предварительной информации, работники ГУ Нацполиции в Ровенской области присваивали автомобили, которые находились на специальных площадках для хранения временно задержанных транспортных средств и признанных вещественными доказательствами по уголовным производствах, с целью последующей продажи. Ориентировочная стоимость пропавших машин составляет более 7 млн ​​грн.

Следователи ГБР провели более 30 санкционированных обысков в служебных помещениях ГУ Нацполиции в Ровенской области и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. Изъято служебную документацию, компьютерную технику и средства связи.

Досудебное расследование осуществляется по фактам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов и служебной халатности, которые повлекла тяжелые последствия.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Ровенской области.


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