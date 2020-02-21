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21 февраля 2020, 17:30 5

В Раде создали рабочую группу для расследования наступления боевиков

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21 февраля 2020, 17:30 5
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В Верховной раде создали рабочую группу для расследования обстрелов на Донбассе со стороны боевиков 18 февраля 2020 года. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
Фото: ВР
В Верховной раде создали рабочую группу для расследования обстрелов на Донбассе со стороны боевиков 18 февраля 2020 года. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

По его словам, члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны приняли решение пригласить человека, который непосредственно был в том районе, чтобы доложить со всеми подробностями.

"Мы пригласили генерала Наева, он нам объяснил много дополнительных деталей, но мы еще решили создать такую закрытую группу… Там есть оперативные видео, которые имеют закрытый характер. Мы решили создать рабочую группу. Те люди, которые хотят войти от комитета, имеют доступ к гостайне, смогут в рамках рабочей группы ознакомиться с деталями и получить эту информацию", - отметил он.

По его словам, в рабочую группу будут входить народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Михаил Забродский, нардеп от "Слуги народа" Игорь Герасименко, нардеп от "Голоса" Роман Костенко.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехового, Крымского, Хутора Свободного. Под огневым прикрытием боевики перешли к активным наступательным действиям и попытались продвинуться через линию разграничения. В результате боя погиб один украинский военный, еще трое получили ранения, а двое - контузию.

Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018-го года. Боевики применяли все виды оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы 120 мм.

Боевики поддерживаемого Россией группировки "ЛНР" обвиняют украинскую армию в попытке приблизиться к их позиций и дальнейшему артиллерийском обстреле.

СПРАВКА: Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 год после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские "добровольцы".

По данным ООН, с марта 2014-го по 31 октября 2019 года в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли 13 тыс. - 13 200 человек.


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