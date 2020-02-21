Назначен руководитель Конотопской прокуратуры
Приказом Генерального прокурора от 19 февраля 2020 года по рекомендации Совета прокуроров Украины руководителем Конотопской местной прокуратуры назначен Владимир Шилов
Приказом Генерального прокурора от 19 февраля 2020 года по рекомендации Совета прокуроров Украины руководителем Конотопской местной прокуратуры назначен Владимир Шилов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.
21 февраля нового руководителя представили коллективу Конотопской прокуратуры.
Справка: родился Владимир Шилов в 1988 году в городе Сумы. В течение 4 лет работал на различных должностях в органах прокуратуры Сумской области. В 2015 году по результатам конкурса занял должность заместителя руководителя Ахтырской местной прокуратуры. Предыдущая занимаемая должность - заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры.
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