На "Укроборонсервисе" прошли обыски

В комплексе зданий государственного предприятия "Укроборонсервис" прошли обыски по делу о нанесении убытков государству. Об этом сообщает Офис генпрокурора

В комплексе зданий государственного предприятия "Укроборонсервис" прошли обыски по делу о нанесении убытков государству. Об этом сообщает Офис генпрокурора

Как сообщает RegioNews , Офис генпрокурора с привлечением специалистов внутреннего аудита концерна "Укроборонпром" провели обыски в комплексе зданий "Укроборонсервиса". По данным следствия, должностные лица нанесли государству значительные убытки. Кроме того, они могут быть причастны к присвоению, растрате и завладению чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

Уголовное производство открыто по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала работу 33 онлайн-казино, которые предоставляли нелегальный доступ к азартным играм и букмекерским конторам.