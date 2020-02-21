На "Укроборонсервисе" прошли обыски
Как сообщает RegioNews , Офис генпрокурора с привлечением специалистов внутреннего аудита концерна "Укроборонпром" провели обыски в комплексе зданий "Укроборонсервиса". По данным следствия, должностные лица нанесли государству значительные убытки. Кроме того, они могут быть причастны к присвоению, растрате и завладению чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.
Уголовное производство открыто по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала работу 33 онлайн-казино, которые предоставляли нелегальный доступ к азартным играм и букмекерским конторам.
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