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21 февраля 2020, 17:03 5

Франковский водоканал заплатит 54 млн гривен просроченной задолженности

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21 февраля 2020, 17:03 5
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Ивано-Франковский окружной административный суд обязал Коммунальное предприятие "Ивано-Франковскводоэкотехпром" оплатить 54,23 млн. гривен
Ивано-Франковский окружной административный суд обязал Коммунальное предприятие "Ивано-Франковскводоэкотехпром" оплатить 54,23 млн. гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на реестр судебных решений.

Просроченная задолженность по договору субкредитування поступит в доход государственного бюджета. Указанную сумму взыщут с банковских счетов и за счет наличных средств предприятия.

В суд обратилось Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора на стороне истца Министерство Финансов Украины, Управления Государственной казначейской службы в Ивано-Франковске.

Исполнение решения рассрочили на 12 месяцев.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке. Апелляционная жалоба на решение суда подается в течение тридцати дней со дня составления полного решения суда.

Напомним, Антикоррупционный суд исследует доказательства по делу экс-министра из Прикарпатья Игоря Насалика.


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