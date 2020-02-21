В Николаевской области разрушенная Новобугская школа восстановлению не подлежит

В Николаевской областной государственной администрации собираются построить в городе Новый Буг новое учебное заведение взамен разрушенной общеобразовательной школы №1

В Николаевской областной государственной администрации собираются построить в городе Новый Буг новое учебное заведение взамен разрушенной общеобразовательной школы №1

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Новости-N.

На очередном заседании комиссии областного совета по вопросам культуры, науки, образования, и науки, семьи, молодежи и спорта заместитель губернатора Татьяна Стахевич сообщила, что восстанавливать школу, в которой обвалилось сразу три этажа, не имеет смысла.

"Мы знаем, что есть проект восстановления школы на старых стенах. В соответствии с замечаниями и выводами, которые сделали специалисты управления коммунального строительства Николаевской ОГА, на этих стенах отстраивать школу невозможно. Областная государственная администрация считает, что нужно строить новую школу. Для этого следует определиться, кто будет заказчиком проекта новой школы. Провести анализ с управлением образования, чтобы понять, какую именно новую школу, и на какое количество учеников строить", – сообщила Татьяна Стахевич.

В то же время стоимость строительства новой школы в Новом Буге может обойтись в 250-300 миллионов гривен.

Справка: в июле 2017 года в школе в Новом Буге в Николаевской области обрушилось три этажа здания. Тогда учеников младшей школы перевели в помещения Новобугского педагогического колледжа, а старшую школу в помещения Новобугского колледжа Николаевского национального аграрного университета.

В декабре 2019 года Николаевская облгосадминистрация не включила вопрос реконструкции обвалившейся три года назад школы в Новом Буге в программу социально-экономического развития региона.