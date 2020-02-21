Жители Новых Санжар объяснили свое агрессивное поведение

Жители Полтавской области жалуются, что их не проинформировали о размещении украинцев из Уханя

Фото:Пресслужба НГУ:Максим Зубов

Жители Полтавской области жалуются, что их не проинформировали о размещении украинцев из Уханя

Корреспондент украинского телеканала расспросил местных жителей Новых Санжар о протестах и ​​о том, как воспринимают эвакуацию украинцев из Китая в их санаторий. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Сніданок з 1 + 1".

"Я не против людей, но как-то оно не так делается. Если самолет садился в Киеве, зачем из Киева везти в Харьков, почему в Киеве не оставили их. Или в том же Харькове, там же также много этих пансионатов. А против людей я ничего не имею, там мог быть мой внук и еще кто-то. Просто, как-то надо было делать цивилизованно. Обо всем узнали только утром и все збушувались. Точно никто не знал, они заражены или нет ", - прокомментировал местный житель.

Санжаровец рассказал журналисту, что против людей, никто ничего не имеет. Он считает, что руководство повело себя самым паршивым образом.

"Если бы нам сказали, что они действительно едут сюда не больные. У меня ребенок, я тоже переживаю. У нас город маленький, если мы заболеем, то ребенка за свою зарплату я не спасу. Местных жителей не предупредили, может чиновники знали заранее, но просто можно было как-то сказать ", - отметила женщина с Полтавщины.

Напомним, ранее Арсен Аваков сообщил, что во время протестов в Новых Санжарах пострадали девять сотрудников Нацполиции и один гражданский. Полиция открыла два уголовных производства.

В четверг, 20 февраля, борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. Эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезли в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавщине. Позже правоохранители пообещали реагировать на правонарушения по закону.

Позже президент Владимир Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы и "не пустить граждан Украины в Украину".

Утром в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестовали против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Позже там начали готовиться к штурму РГА.

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов приехал к митингующим в Новые Санжары и прокомментировал информацию о возможном поселении украинцев в санаторий.

Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз никто из местных жителей с ними пересекаться не будет, пообещал министр внутренних дел Арсен Аваков.

С эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).