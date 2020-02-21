Рада попросит Зеленского присвоить Кузьме звание "народного артиста"
Верховная Рада Украины поддержала инициативу народного депутата Павла Мельника о присвоении музыканту Андрею Кузьменко (Кузьме Скрябину) звание "народного артиста" посмертно
Верховная Рада Украины поддержала инициативу народного депутата Павла Мельника о присвоении музыканту Андрею Кузьменко (Кузьме Скрябину) звание "народного артиста" посмертно
Как сообщает RegioNews со ссылкой на сайт парламента, такую инициативу поддержали 260 народных депутатов.
В частности, Мельник предлагает президенту Украины внести изменения в соответствующий указ, который позволит присваивать почетные звания посмертно.
СПРАВКА: Андрей Кузьменко был музыкантом, ведущим, продюсером, автором прозы и лидером группы "Скрябин". 2 февраля 2015 года он погиб в дорожно-транспортной аварии на трассе Кривой Рог - Кировоград.
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