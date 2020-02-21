Рада попросит Зеленского присвоить Кузьме звание "народного артиста"

Верховная Рада Украины поддержала инициативу народного депутата Павла Мельника о присвоении музыканту Андрею Кузьменко (Кузьме Скрябину) звание "народного артиста" посмертно

Фото: facebook/skryabinofficial

Верховная Рада Украины поддержала инициативу народного депутата Павла Мельника о присвоении музыканту Андрею Кузьменко (Кузьме Скрябину) звание "народного артиста" посмертно

Как сообщает RegioNews со ссылкой на сайт парламента, такую ​​инициативу поддержали 260 народных депутатов.

В частности, Мельник предлагает президенту Украины внести изменения в соответствующий указ, который позволит присваивать почетные звания посмертно.

СПРАВКА: Андрей Кузьменко был музыкантом, ведущим, продюсером, автором прозы и лидером группы "Скрябин". 2 февраля 2015 года он погиб в дорожно-транспортной аварии на трассе Кривой Рог - Кировоград.