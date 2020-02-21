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21 февраля 2020, 15:54 2

Из-за санкций в Крыму перестал работать BlaBlaCar

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21 февраля 2020, 15:54 2
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Французский сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar перестал работать на территории Крыма
Французский сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar перестал работать на территории Крыма

Об этом сообщили Интерфаксу в техподдержке сервиса, передает RegioNews.

По словам представителя BlaBlaCar, это связано с ограничительными мерами Европейского союза.

Теперь желающим найти попутчика для поездок по территории Крымского полуострова BlaBlaCar выдает сообщение "К сожалению, сервис недоступен в этом регионе".

В компании не уточнили конкретную дату прекращения обслуживания Крыма, но, по данным пользователей соцсетей, BlaBlaCar перестал работать на территории республики 12 февраля.

BlaBlaCar еще пожалеет о своем уходе из Крыма, заявил в интервью глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

По его словам, сервис потерял шанс развиваться, решив прекратить работать на "одном из популярнейших направлений для поездок", а для региона уход BlaBlaCar никаких потерь не несет из-за "огромного количества" альтернативных платформ.

Справка: BlaBlaCar основан во Франции в 2006 г. Сервис работает в 22 странах. По его собственным данным, в России, где он работает с 2014 г., у него около 20 млн пользователей.

Стоит отметить, что в связи с санкциями в Крыму также не работают сервис онлайн-заказа "Яндекс.Такси". Также, из-за этого в Крыму не могут полноценно работать сервисы Google, Apple, PayPal и других IT-гигантов. Позднее Европейский союз ввел санкции против компаний и отдельных персон, инвестирующих в Крым.

Справка: 13 декабря 2019 года Европейский совет в Брюсселе одобрил продление экономических санкций против России. Снятие экономических санкций ЕС связывает с выполнением минских соглашений. 19 декабря Совет ЕС принял постановление о продлении на очередные шесть месяцев секторальных экономических санкций в отношении РФ за действия, "дестабилизирующие ситуацию на Украине". Решение о продлении санкций вступили в силу 21 декабря.


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