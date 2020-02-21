На Прикарпатье отремонтируют 75 км дорог

Об этом сегодня, 21 февраля, сообщил т.в.а. председателя областной государственной администрации Виталий Федорив во время сессии областного совета

Виталий Федорив, фото ИФ ОГА

Об этом сегодня, 21 февраля, сообщил т.в.а. председателя областной государственной администрации Виталий Федорив во время сессии областного совета

Как сообщает RegioNews со ссылкой на Ивано-Франковскую ОГА, в 2020 году дорожный фонд на Прикарпатье составит 523 млн гривен.

Вопрос строительства дорог и мостов было и является приоритетной в деятельности исполнительной власти. Перечень дорог, которые требуют ремонта, будут составлены на основе предложений районных советов и объединенных территориальных общин.

Завершение реформы децентрализации чиновник называет еще одним важным заданием. По состоянию на январь этого года Кабинету министров Украины предоставлено проект перспективного плана, к которому на принципах добровольности внесено 62 ОТГ.

Напомним, во время сессии депутаты Ивано-Франковского областного совета приняли обращение по поводу уменьшения большого размера денежного залога на местных выборах.