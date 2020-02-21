На Прикарпатье отремонтируют 75 км дорог
Как сообщает RegioNews со ссылкой на Ивано-Франковскую ОГА, в 2020 году дорожный фонд на Прикарпатье составит 523 млн гривен.
Вопрос строительства дорог и мостов было и является приоритетной в деятельности исполнительной власти. Перечень дорог, которые требуют ремонта, будут составлены на основе предложений районных советов и объединенных территориальных общин.
Завершение реформы децентрализации чиновник называет еще одним важным заданием. По состоянию на январь этого года Кабинету министров Украины предоставлено проект перспективного плана, к которому на принципах добровольности внесено 62 ОТГ.
Напомним, во время сессии депутаты Ивано-Франковского областного совета приняли обращение по поводу уменьшения большого размера денежного залога на местных выборах.
- 18:06 21 февраля Ивано-Франковск приобретет 10 крупногабаритных автобусов
- 18:02 21 февраля Разведение войск в Донбассе надо продолжать, несмотря на провокации боевиков - Арахамия
- 17:56 21 февраля Дело о поджоге авто Гонтаревой передали полиции Киева
- 17:55 21 февраля Франция поселит эвакуированных из Уханя людей на одном из курортов
- 17:54 21 февраля У глав ОГА сегодня есть понятный KPI, - Трофимов
- 17:32 21 февраля На Буковине оформляли паспорта по завышенным ценам
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло