Пассажирка с подозрением на коронавирус: на карантине в Брянске 13 человек

На карантин в российском Брянске поместили 13 граждан Украины, которые находились в одном вагоне поезда Киев-Москва вместе с китаянкой, у которой были выявлены симптомы нового коронавируса. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе

На карантин в российском Брянске поместили 13 граждан Украины, которые находились в одном вагоне поезда Киев-Москва вместе с китаянкой, у которой были выявлены симптомы нового коронавируса. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что всего в вагоне с китаянкой находился 21 человек, информирует "В вагоне во время контроля, кроме гражданки Китая, находился еще 21 человек. С которых 13 граждан Украины, в том числе 2 проводника, 6 граждан РФ и по одному гражданину из Узбекистана и Канады", - сообщили в ГПС. Также пограничники подтвердили, что гражданка Китая, у которой были выявлены симптомы коронавируса, действительно пересекала украинскую границу 20 февраля. Она прибыла на днях в Киев самолетом из Минска и у нее не было зафиксированы признаки инфицирования. Предварительно СМИ писали, что гражданку Китая с симптомами респираторного заболевания (в том числе высокой температурой) обнаружили российские таможенники на железнодорожной станции Суземка (Россия). Женщина ехала поездом Киев-Москва. В УЗ сообщили, что проверяют информацию. Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук в ВР также прокомментировал информацию в СМИ о короновирусе с гражданки Китая, которая ехала поездом.

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