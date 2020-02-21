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21 февраля 2020, 15:24 26

Уехавшая из Санжар Скалецкая постит фото из медцентра без маски

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21 февраля 2020, 15:24 26
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Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая похвасталась, как ее приняли в медицинском центре Нацгвардии в Полтавской области, куда накануне привезли эвакуированных из Китая украинцев и граждан других государств
Фото: facebook/zoryana.chernenko
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая похвасталась, как ее приняли в медицинском центре Нацгвардии в Полтавской области, куда накануне привезли эвакуированных из Китая украинцев и граждан других государств

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пост министра на своей странице в Facebook.

В частности, она рассказала, что находится в помещении, в котором проведет ближайшие две недели.

"Хотела, чтобы меня заселили в обычной комнате, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение", - написала она.

Также Скалецкая добавила, что вчера до поздней ночи вместе с представителями всех вовлеченных министерств и ведомств проверяли условия размещения людей в "Новых Санжарах", обеспечения их необходимыми вещами, соблюдение санитарных и безопасности норм.

"Сегодня мы согласовали условия моего пребывания и меня запустили в зону обсервации. Общаюсь с епикажем. В настоящее время все, кто находятся здесь, чувствуют себя хорошо", - уточнила министр.

По ее словам, людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не выявлено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая кампания.

При этом она пообещала "регулярно сообщать о ситуации".

Напомним, ранее начальник медцентра Александр Блинов сообщил, что Скалецкая пробыла с эвакуированными в центре до 2 часов ночи 21 февраля, контактировала с медиками, которые работают в боксе, после чего уехала на совещание в Киев.

20 февраля после того, как в медцентр "Новые Санжары" поселили эвакуированных из Китая украинцев, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что проведет вместе с ними 14 дней.


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