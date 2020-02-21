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21 февраля 2020, 15:18 5

Крымский журналист Семена впервые выступит в Киеве

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21 февраля 2020, 15:18 5
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В субботу, 22 февраля, в Крымском доме в Киеве в рамках акции "Соль України. День солідарності з нескореним Кримом" выступит крымский журналист Николай Семена, который на днях выехал из оккупированного полуострова
В субботу, 22 февраля, в Крымском доме в Киеве в рамках акции "Соль України. День солідарності з нескореним Кримом" выступит крымский журналист Николай Семена, который на днях выехал из оккупированного полуострова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрінформ.

"Завтра к участию в акции День солидарности с непокоренным Крымом присоединится человек, которого мы очень долго ждали на материковой Украине. Это член Украинского PEN, известный крымский журналист, который был подвергнут сфабрикованным уголовным обвинениям исключительно за то, что называл вещи своими именами, - Николай Семена", - проинформировала глава правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

Это будет его первое публичное выступление, подчеркнула Матвийчук.

Николай Семена - заслуженный журналист Украины, в отношении которого "власти" оккупированного Крыма возбудили уголовное дело за якобы "публичные призывы к нарушению территориальной целостности России".

Поводом послужила его публикация о гражданской блокаде полуострова на сайте Крым.Реалии. 22 сентября 2017 года. Железнодорожный районный "суд" Симферополя вынес журналисту приговор: два с половиной года условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

В декабре того же года Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семени в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.

Ранее сообщалось, что приговорен в Крыму журналист Семен прибыл в Киев.


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