Гриценко прокомментировал приговор суда РФ

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко прокомментировал приговор военного суда в Москве, который приговорил его к шести годам колонии

Фото: Facebook

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко прокомментировал приговор военного суда в Москве, который приговорил его к шести годам колонии

"То, что они по указанию Кремля вытворяют в своем "военном суде" – не имеет никакого отношения ни к праву, ни к справедливости. Пусть себе беснуются", - написал он в Facebook, передает RegioNews.

Гриценко отметил, что российский суд признал его "террористом", но в его понимании терроризм – это рейды российских диверсионных групп, которые врываются в Украину, сбитие российским БУКом гражданского лайнера MH17, отравление и убийство людей на территории чужих государств.

Напомним, суд в Москве заочно приговорил экс-министра обороны Украины Гриценко к 6 годам колонии за "призывы к терактам" в России.

Ранее в 2018 году в отношении Гриценко российские следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

В декабре 2017 года СК РФ завел дело в отношении Гриценко по аналогичной статье.

СК РФ утверждает, что Гриценко в 2014 году в ходе прямой трансляции телекомпании Студия 1+1 якобы выступил с публичным призывом к осуществлению "террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов".

Второй эпизод связан якобы с призывами Гриценко в эфире телеканала 112 Украина 2 июля 2017 года к "осуществлению террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога".

В апреле 2019 года Следком РФ объявил Гриценко в розыск.