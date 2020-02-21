Кто и сколько: запорожские нардепы получили компенсацию за аренду жилья

Опубликован список народных депутатов представляющих Запорожье, которые получили компенсацию за жилье из государственного бюджета

Фото: Актуально

Опубликован список народных депутатов представляющих Запорожье, которые получили компенсацию за жилье из государственного бюджета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Актуально.

Согласно украинскому законодательству, те нардепы, у которых нет собственнного жилья в Киеве, могут получить компенсацию из бюджета.

На сайте Верховной Рады опубликован список народных депутатов, которые воспользовались правом для получения денежной компенсации стоимости аренды жилья или отельного номера за последние четыре месяца прошлого года (с 29 августа по 31 декабря).

Согласно опубликованному списку, из всех депутатов Запорожской области компенсацию не получил только один нардеп – бывший-мэр Мелитополя Сергей Минько из депутатской группы "За майбутнє".

Представители партии "Слуга Народа" получили компенсации в таком размере:

Артём Кунаев – 39 650 гривен,

Михаил Крячко – 17 000 гривен,

Александр Кабанов — 20 150 гривен

Сергей Штепа – 18500 гривен,

Роман Соха -18500 гривен,

Марина Никитина – 37 000 гривен,

Юлия Яцык – 39650, Геннадий Касай – 39 650 гривен,

Евгений Шевченко – 20 150 гривен,

Павел Мельник – 66 300 гривен.

Представители партии "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" получили компенсации в таком размере:

Владимир Кальцев – 39 500 гривен,

Александр Пономарев – 20150 гривен,

Общая компенсация для всех депутатов девятого созыва составила почти 5 810 000 гривен.