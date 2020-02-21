В Ровенской области на взятке задержали судью и адвоката

Судья, вместе с сообщником-адвокатом, требовали от местного жителя 20 тысяч грн. Зато пообещали, что суд отменит наложен арест имущества мужчины и не будет привлекать его к административной ответственности

Судья, вместе с сообщником-адвокатом, требовали от местного жителя 20 тысяч грн. Зато пообещали, что суд отменит наложен арест имущества мужчины и не будет привлекать его к административной ответственности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ. Сотрудники СБУ задокументировали получение судьей и адвокатом первой части взятки. После этого провели обыски в их домах и на месте работы. Во время обысков изъяли иностранную валюту, документы и другие материальные ценности. По результатам проведенных следственных действий председателю районного суда и его сообщнику-адвокату сообщили о подозрении по фактам принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом и злоупотребления влиянием. Адвокату, кроме этого, инкриминируют соучастие в преступлении. Ходатайство об избрании злоумышленникам меры пресечения отправили в Высший антикоррупционный суд.

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