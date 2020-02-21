13:43  21 февраля
Зеленский о протестах в Новых Санжарах: "мы - Европа эпохи Средневековья"
08:07  21 февраля
Украина работает над новой редакцией Минских соглашений - Пристайко
09:22  21 февраля
Самолет, в котором эвакуировали украинцев из Китая, показали изнутри
UA | RU
UA | RU
21 февраля 2020, 14:21 3

В Карпатах ожидаются лавины и ухудшение погодных условий

Читайте також
українською мовою
21 февраля 2020, 14:21 3
Читайте також українською мовою
С 21 по 24 февраля в Карпатах ожидается снеголавинная опасность, дождь, сильный ветер и мокрый снег
Фото со страницы Черногорского горного поисково-спасательного поста в facebook
С 21 по 24 февраля в Карпатах ожидается снеголавинная опасность, дождь, сильный ветер и мокрый снег

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 21-24 февраля в горах Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность 3 уровня.

В связи с перемещением активного циклона, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью 24 февраля в западных, днем в юго-восточных областях местами значительные осадки.

23 февраля усиление ветра до 15-22 м/сек. 24 февраля местами сильный ветер 25-28 м/с.

В Карпатах ночью, 24 февраля, значительный снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. 23 февраля порывы ветра 25-30м/с, а 24 февраля - 40 м/сек.

21 февраля по состоянию на 7:30 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -8°С, ветер юго-западный 10-11м/с, облачно, мелкий снег.

Ожидается, что погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства, в Карпатах на отдельных участках дорог возможно прекращения движения транспорта.


погода Карпати
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве
17 февраля 2020, 09:58
В Карпатах потерялись туристы
14 февраля 2020, 12:43
Запад Украины страдает от непогоды
11 февраля 2020, 18:51
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Последние Популярные
Алекс Сказкин
Всеволод Полищук
Сергей Чередниченко
Все блоги »
Экзамен для антикорсуда. Кто сливает "дело Кистиона"
21 февраля 2020, 13:40
Нардеп за 10 миллионов. Кто из харьковских тяжеловесов поборется за "губернаторский" округ
19 февраля 2020, 19:05
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Сопель Игорь Михайлович
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Гусев Юрий Вениаминович
Председатель Херсонской областной государственной администрации
Все досье »