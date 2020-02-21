В Карпатах ожидаются лавины и ухудшение погодных условий

С 21 по 24 февраля в Карпатах ожидается снеголавинная опасность, дождь, сильный ветер и мокрый снег

Фото со страницы Черногорского горного поисково-спасательного поста в facebook

С 21 по 24 февраля в Карпатах ожидается снеголавинная опасность, дождь, сильный ветер и мокрый снег

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 21-24 февраля в горах Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность 3 уровня.

В связи с перемещением активного циклона, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью 24 февраля в западных, днем в юго-восточных областях местами значительные осадки.

23 февраля усиление ветра до 15-22 м/сек. 24 февраля местами сильный ветер 25-28 м/с.

В Карпатах ночью, 24 февраля, значительный снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. 23 февраля порывы ветра 25-30м/с, а 24 февраля - 40 м/сек.

21 февраля по состоянию на 7:30 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -8°С, ветер юго-западный 10-11м/с, облачно, мелкий снег.

Ожидается, что погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства, в Карпатах на отдельных участках дорог возможно прекращения движения транспорта.