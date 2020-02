Турецкой компании доверили строительство моста в Запорожье за 11,9 млрд

Турецкая компании Onur выиграла торги на строительство моста, стоимостью 11,9 млрд гривен, через р. Днепр в Запорожье

Об этом свидетельствуют данные тендерной площадки Prozorro, передает RegioNews.

Участие в торгах принимало две турецкие компании Onur (Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S.) и Gocay (Gocay Insaat Taahhut Ve Ticaret A.S).

Победитель сначала предложил цену 11 млрд 980 млн 96 тысяч 60 грн. А в ходе торгов снизил ее до 11,918 млрд грн.

Второй участник остановился на предложении в 11,950 млрд грн.

Стоит отметить, что торги были объявлены осенью прошлого года Службой автодорог Запорожской области. Изначальная ориентировочная стоимость моста составила 12,34 млрд. грн.

Так, мост станет частью трассы Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь, и мостовая переправа через Днепр является первой очередью строительства новой дороги. Закончить строительство обещают к концу 2023 года.

Документы на тендер подавали шесть компаний: украинская "Эко-Строй-Трейд", китайские CRBC (China Road and Bridge Corporation) и Sinohydro (Sinohydro Corporation Limited), турецкие Limak (Limak Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.), Onur (Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S.) и Gocay (Gocay Insaat Taahhut Ve Ticaret A.S).

Этап квалификации прошли и были допущены к электронным торгам на площадке Prozorro всего две компании из Турции Onur и Gocay. Все остальные предложения были отклонены из-за отсутствия некоторых документов, как например, отчетов об объемах выполненных работ по аналогичным договорам.

После исключения их списка кандидатов на тогри, китайцы Sinohydro и турки Limak подали жалобы АМКУ по поводу того, что две утвержденные турецкие компании также имели недостатки в документах и не показали документально предыдущий опыт. Кроме того в тендерной документации отсутствовали типичные образцы, касающиеся защиты окружающей среды.

Рассмотрение жалоб назначили на 11 февраля, но потом перенесли на 17 февраля. Позже 14 февраля стало известно, что представительство Sinohydro отозвало свою жалобу. А 17 февраля ее отозвала и компания Limak.

Таким образом, 21 февраля в аукционе на площадке Prozorro приняли участие две компании из Турции.