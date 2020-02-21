Израиль и Аргентина поблагодарили Украину за эвакуацию их граждан из Уханя

Об этом сообщает министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в Twitter и пресс-служба Министерства иностранных дел Аргентины.

Об этом сообщает министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в Twitter и пресс-служба Министерства иностранных дел Аргентины.

"Израиль высоко ценит усилия украинского правительства по эвакуации гражданина Израиля Томера Звулуна из Уханя. Это еще один пример прочных отношений между нашими странами", - информирует RegioNews.

.Также в МИД Аргентины выразили благодарность Украине за эвакуацию 8 их граждан из Уханя.

"Правительство Аргентины вновь выражает благодарность Украине за ее щедрость и Китаю за сотрудничество в этой бесценной акции", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 20 февраля, борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. Эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезли в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавщине.

Утром в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестовали против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Позже там начали готовиться к штурму РГА.

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов приехал к митингующим в Новые Санжары и прокомментировал информацию о возможном поселении украинцев в санаторий.

Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз никто из местных жителей с ними пересекаться не будет, пообещал министр внутренних дел Арсен Аваков.

С эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).