Израиль и Аргентина поблагодарили Украину за эвакуацию их граждан из Уханя
"Израиль высоко ценит усилия украинского правительства по эвакуации гражданина Израиля Томера Звулуна из Уханя. Это еще один пример прочных отношений между нашими странами", - информирует RegioNews.
.Также в МИД Аргентины выразили благодарность Украине за эвакуацию 8 их граждан из Уханя.
"Правительство Аргентины вновь выражает благодарность Украине за ее щедрость и Китаю за сотрудничество в этой бесценной акции", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 20 февраля, борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. Эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезли в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавщине.
Утром в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестовали против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Позже там начали готовиться к штурму РГА.
Губернатор Полтавской области Олег Синегубов приехал к митингующим в Новые Санжары и прокомментировал информацию о возможном поселении украинцев в санаторий.
Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз никто из местных жителей с ними пересекаться не будет, пообещал министр внутренних дел Арсен Аваков.
С эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).
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