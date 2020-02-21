Советник Кличко нашел пустые парковки в Киеве

Максим Бахматов проехался в будний день в центре Киева и нашел пустые места для парковки

Фото: Страница Максима Бахматова в Facebook

Максим Бахматов проехался в будний день в центре Киева и нашел пустые места для парковки

Об этом пишет RegioNews.

Советник городского головы Киева Максим Бахматов, ответственный за инфраструктуру, решил доказать киевлянам и гостям города, что парковаться на улицах и мешать движению общественного транспорта нет смысла. Для этого вместе с двумя блогерами - ведущими проекта "Останови Лося" он проехался по центру города и показал, где можно парковаться.

Оказалось, что в центре столицы много паркингов, и на них в будний день много свободных мест. В частности, подземные паркинги есть вблизи Крещатика (ЦУМ, Киевская администрация, "Мандарин Плаза"), стадиона "Олимпийский" ("Мегамаркет" и парковка стадиона).

Мега баттл. Парі. Дуэль) проїхався , разом з проектом #зупинилося, та секундантом Kostyantyn Andriyuk паркінгам, в центрі Києва, в робочі години буднього дня. Це було публічне парі з редактором ISLND TV Sergiy Grishyn який казав, що місць немає. З'ясували, що немає бажання ходити пішки і платити. Виявилось, що всі основні паркінги в Києві стоять порожні. І якщо нема бажання порушувати все можна знайти Тут третина. Повне відео за посиланням в коментарях Опубліковано Максимом Бахматовим Четвер, 20 лютого 2020 р.

Нет машин в паркингах возле метро, ​​которые могут быть так называемыми "перехватывающими" - у ВДНХ и в торговом центре "Ocean Plaza". Конечно, все эти паркинги платные, однако стоимость стоянки на них (50 грн в час) "не заоблачная для киевлянина", сказал Бахматов.

Нашел Бахматов и незаконных парковщиков, которые стоят вблизи ТЦ "Олимпийский" и на Бессарабке. Они берут по 20 грн за час с автовладельца, но не отвечают за то, что машину могут эвакуировать за неправильную стоянку.