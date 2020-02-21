Зеленский о протестах в Новых Санжарах: "мы - Европа эпохи Средневековья"

Украинский президент Владимир Зеленский заявил после вчерашних протестов в Новых Санжарах в Полтавской области, что мы - Европа эпохи Средневековья

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил после вчерашних протестов в Новых Санжарах в Полтавской области, что мы - Европа эпохи Средневековья

Как сообщает RegioNews, об этом он заявил сегодня, 21 февраля, во время участия в награждении победителей конкурса на получение грантов Украинского фонда стартапов.

При этом гарант приветствовал украинцев, вернувшихся из Китая и пожелал им крепкого здоровья.

"Честно говоря, мы постоянно говорим, что Украина - это Европа, так вот вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы - Европа эпохи Средневековья. К сожалению, давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... не хочу сейчас подбирать неправильное слово", - сказал он.

При этом гарант выразил надежду, что в ближайшее время "у нас всех" появится очень важный и нужный Украине и всему миру стартап, "который научит некоторых граждан человечности, уважения, единства и критического мышления".

Напомним, 20 февраля Полтавский областной совет решил провести 21 февраля внеочередную сессию из-за размещения в Новых Санжарах эвакуированных украинцев из Китая.

"Нужно исключить любые проявления дестабилизации ситуации в области и проинформировать людей", - заявил председатель совета Александр Биленький, подчеркнув, что "очень жаль, что местные власти сообщили в последний момент".

В четверг, 20 февраля, борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. Эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезли в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавщине. Позже правоохранители пообещали реагировать на правонарушения по закону.

Позже президент Владимир Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы и "не пустить граждан Украины в Украину".

Утром в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестовали против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Позже там начали готовиться к штурму РГА.

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов приехал к митингующим в Новые Санжары и прокомментировал информацию о возможном поселении украинцев в санаторий.

Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз никто из местных жителей с ними пересекаться не будет, пообещал министр внутренних дел Арсен Аваков.

С эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).